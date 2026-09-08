VIDEO VN - Abodi: "Stadio? Ci sarà contributo Fiorentina. Non ci sono intoppi"

Emergenza Juve: raggiunge il J medical anche Jeremie Boga. L'ex Sassuolo si aggiunge a Ekhator, Cabal, Locatelli, Thuram e Yildiz in un inizio di stagione da dimenticare per Luciano Spalletti che però potrebbe recuperare alcuni di loro che hanno saltato le ultime gare. Come riportato da Tuttosport, l’ivoriano ha accusato un dolore muscolare dopo la gara con il Milan e potrebbe saltare qualche settimana di allenamento. Si pensa ad uno stiramento al flessore della coscia. L’attaccante si sottoporrà in giornata agli accertamenti medici: se l'entità dell'infortunio dovesse essere confermata, Boga resterebbe fuori per circa un mese e rivedrebbe il campo dopo la sosta Nazionale.

Dopo Kenan Yildiz e Khephren Thuram, anche Manuel Locatelli subirà un'operazione. Il centrocampista italiano è uscito dolorante dalla sfida contro il Milan e ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro. L'intervento sarà effettuato a Lione nelle prossime ore e la società torinese dovrà dunque deciere se mettere mano al mercato degli svincolati, dato che il capitano non rientrerà prima del 2027.