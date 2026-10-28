Momentaccio per l'Atalanta: i tifosi rispondono appendendo uno striscione di fuoco fuori dal centro sportivo.

Redazione VN
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Dopo il comunicato della Curva Fiesole, i tifosi dell'Atalanta rispondono a distanza cercando di caricare la propria squadra che sta attraversando un momento di difficoltà. Lo fanno con uno striscione appeso fuori dal centro di allenamento nerazzurro nel corso della notte. Lo si legge su Pianeta Atalanta. Questo il testo:

Pretendiamo grinta e responsabilità: c’è da rispettare un’intera città. All’attacco!!!
Atalanta BC v Venezia FC - Serie A 2026/27

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