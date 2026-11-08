Il pareggio con la Lazio non è bastato al Napoli di Allegri. In casa azzurra l'ambiente è piuttosto teso, come si era già visto a Porto. Questa volta le polemiche sono per Noa Lang, che durante il primo tempo si è rivolto verso la propria curva.

"Non vi sento, non vi sento", queste sarebbero state le parole pronunciate dall'olandese dirette ai tifosi napoletani, secondo Dazn. La Curva A da lì in poi ha fischiato Lang, confermando il momento non semplice della squadra di Massimiliano Allegri, che comunque ha strappato un punto proprio grazie ad un cross di Lang deviato da Pedraza a inizio ripresa.