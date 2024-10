All. San Gallo: “Dovevamo difenderci meglio. Le interruzioni hanno influito”

"Chiaramente siamo delusi. Posso dire che nel complesso abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo, ma avremmo dovuto difenderci meglio. Abbiamo subìto il gol, ci abbiamo riprovato, ma il punto chiave è migliorare il nostro approccio in difesa. Mi è piaciuto come si è comportata la squadra nella fase di possesso palla, ci sono molti lati positivi e possiamo dirci soddisfatti, ma visto com'è andata analizzeremo anche cosa non ha funzionato. C'è stata un'atmosfera intensa e rumorosa, siamo grati per i nostri tifosi, è stata una bella serata e lo sarebbe stata ancora di più con una vittoria".