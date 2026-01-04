Viola News
Vittoria numero 800 per la Fiorentina sul terreno dello stadio Comunale

Dopo le prime 102 vittorie ottenute nello stadio intitolato a Giovanni Berta, la Fiorentina è arrivata a conquistare 800 successi a Campo di Marte in gare di Serie A
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Grazie al successo contro la Cremonese la Fiorentina ha conquistato la vittoria numero 800 in gare disputate in Serie A sul terreno dello stadio Comunale di Campo di Marte. Le prime 102 affermazioni risalgono al periodo dal 1931 al 1943, in cui lo stadio era intitolato a Giovanni Berta. I successivi 408 successi, invece, si sono verificati nei 45 anni in cui l'impianto fiorentino era semplicemente chiamato "Comunale". Sono, invece, 290 le vittorie in Serie A dei viola da quando lo stadio è intitolato ad Artemio Franchi  ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA

