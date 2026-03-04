Contro l'Udinese la Fiorentina ha conseguito la 18° sconfitta stagionale (13 in Serie A, 4 in Conference League e una in Coppa Italia). Queste 18 partite perse in 38 gare ufficiali sin qui disputate rappresentano per la Fiorentina una delle peggiori quote raggiunte nel corso di una singola annata, alla cui fine mancano, almeno, 13 gare. Era dalla stagione 2009-10 (l'ultima in cui la squadra viola ha disputato, tra l'altro, la Champions League) che la Fiorentina non perdeva 18 partite in una singola stagione. In quell'anno le débâcle totali furono 21, ma in 52 partite. Da evidenziare il fatto che, nella sua storia secolare, la Fiorentina abbia conseguito più di 18 sconfitte in una singola annata solo 4 volte ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina