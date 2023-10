Pradè diventa il 3° direttore sportivo a raggiungere quota 400 gare in viola

Fiorentina-Empoli rappresenterà la 400° gara ufficiale per Daniele Pradè, che diventerà il terzo direttore sportivo viola a raggiungere le 400 partite ufficiali dopo Luciano Giachetti e Pantaleo Corvino. Il bilancio è nettamente positivo: 186 successi, 93 pareggi e 120 sconfitte. Ricordiamo che Pradè detiene i record assoluti, per quello che concerne la storia della Fiorentina, delle singole gare vinte in Coppa Italia e in manifestazioni internazionali.