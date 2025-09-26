Viola News
Pisa-Fiorentina, i numeri storici della gara. Tutte le “ultime volte”

Pisa-Fiorentina, i numeri storici della gara. Tutte le “ultime volte” - immagine 1
I numeri storici delle 26 gare ufficiali disputate fra Pisa e Fiorentina. I viola sono nettamente vantaggio negli scontri diretti
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito il bilancio delle 26 gare ufficiali disputate fra Fiorentina e Pisa

FIORENTINAPISA
Vinte154
Pareggiate77
Perse415
Gol fatti4215
Gol subiti1542

 

Di seguito il bilancio delle 13 gare ufficiali disputate a Pisa fra Fiorentina e Pisa (di cui una giocata a Lucca per indisponibilità dell'Arena Garibaldi)

FIORENTINAPISA
Vinte63
Pareggiate44
Perse36
Gol fatti159
Gol subiti915

 

LE ULTIME VOLTE

 

ULTIMA GARA DISPUTATA
21 agosto 2002
COPPA ITALIA SERIE C (Girone H)
Firenze, stadio "Artemio Franchi"
FLORENTIA VIOLA-PISA    0-1
Marcatori:51 Frati

 

ULTIMO SUCCESSO DELLA FIORENTINA
10 ottobre 1993
SERIE B
Firenze, stadio "Artemio Franchi"
FIORENTINA-PISA    4-1
Marcatori:20 Batistuta (F), 28 Rocco (P), 49 Effenberg (F), 57 Batistuta (F), 74 Batistuta (F)

 

ULTIMO PAREGGIO
6 marzo 1994
SERIE B
Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
PISA-FIORENTINA  0-0
Marcatori:

 

ULTIMO SUCCESSO DEL PISA
21 agosto 2002
COPPA ITALIA SERIE C (Girone H)
Firenze, stadio "Artemio Franchi"
FLORENTIA VIOLA-PISA    0-1
Marcatori:51 Frati

 

ULTIMO CONFRONTO IN SERIE A
24 febbraio 1991
SERIE A
Firenze, stadio Comunale
FIORENTINA-PISA    4-0
Marcatori:8 Buso, 25 Orlando, 63 Fuser, 65 Borgonovo

 

ULTIMO PAREGGIO IN SERIE A
27 novembre 1988
SERIE A
Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
PISA-FIORENTINA    0-0
Marcatori:

 

ULTIMO (ED UNICO) SUCCESSO DEL PISA IN SERIE A
29 novembre 1987
SERIE A
Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
PISA-FIORENTINA    2-1
Marcatori:19 Paciocco (P), 42 Baggio (F), 64 Lucarelli (P)

 

ULTIMA GARA DISPUTATA A PISA
6 marzo 1994
SERIE B
Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
PISA-FIORENTINA  0-0
Marcatori:

 

ULTIMO SUCCESSO DELLA FIORENTINA A PISA
7 ottobre 1990
SERIE A
Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
PISA-FIORENTINA  0-4
Marcatori:40 Fuser, 69 Kubik rig., 77 Kubik, 85 Di Chiara

 

ULTIMO PAREGGIO  A PISA
6 marzo 1994
SERIE B
Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
PISA-FIORENTINA  0-0
Marcatori:

 

ULTIMO SUCCESSO DEL PISA A PISA 
28 agosto 1988
COPPA ITALIA
Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
PISA-FIORENTINA  4-2
Marcatori:7 Been (P), 30 Piovanelli (P), 37 Severeyns (P), 66 Baggio (F), 77 Severeyns (P), 90 Dunga (F)

 

 

LE ULTIME 5 GARE 
07/10/1990   PISA-FIORENTINA  0-4  [Serie A]
24/02/1991   FIORENTINA-PISA  4-0  [Serie A]
10/10/1993   FIORENTINA-PISA  4-1 [Serie B]
06/03/1994   PISA-FIORENTINA  0-0 [Serie B]
21/08/2002  FLORENTIA VIOLA-PISA 0-1 [Coppa Italia Serie C]

