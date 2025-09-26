Di seguito il bilancio delle 26 gare ufficiali disputate fra Fiorentina e Pisa
Pisa-Fiorentina, i numeri storici della gara. Tutte le "ultime volte"
i numeri storici di pisa-fiorentina
Pisa-Fiorentina, i numeri storici della gara. Tutte le “ultime volte”
I numeri storici delle 26 gare ufficiali disputate fra Pisa e Fiorentina. I viola sono nettamente vantaggio negli scontri diretti
|FIORENTINA
|PISA
|Vinte
|15
|4
|Pareggiate
|7
|7
|Perse
|4
|15
|Gol fatti
|42
|15
|Gol subiti
|15
|42
Di seguito il bilancio delle 13 gare ufficiali disputate a Pisa fra Fiorentina e Pisa (di cui una giocata a Lucca per indisponibilità dell'Arena Garibaldi)
|FIORENTINA
|PISA
|Vinte
|6
|3
|Pareggiate
|4
|4
|Perse
|3
|6
|Gol fatti
|15
|9
|Gol subiti
|9
|15
LE ULTIME VOLTE
|ULTIMA GARA DISPUTATA
|21 agosto 2002
|COPPA ITALIA SERIE C (Girone H)
|Firenze, stadio "Artemio Franchi"
|FLORENTIA VIOLA-PISA 0-1
|Marcatori:51 Frati
|ULTIMO SUCCESSO DELLA FIORENTINA
|10 ottobre 1993
|SERIE B
|Firenze, stadio "Artemio Franchi"
|FIORENTINA-PISA 4-1
|Marcatori:20 Batistuta (F), 28 Rocco (P), 49 Effenberg (F), 57 Batistuta (F), 74 Batistuta (F)
|ULTIMO PAREGGIO
|6 marzo 1994
|SERIE B
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 0-0
|Marcatori:
|ULTIMO SUCCESSO DEL PISA
|21 agosto 2002
|COPPA ITALIA SERIE C (Girone H)
|Firenze, stadio "Artemio Franchi"
|FLORENTIA VIOLA-PISA 0-1
|Marcatori:51 Frati
|ULTIMO CONFRONTO IN SERIE A
|24 febbraio 1991
|SERIE A
|Firenze, stadio Comunale
|FIORENTINA-PISA 4-0
|Marcatori:8 Buso, 25 Orlando, 63 Fuser, 65 Borgonovo
|ULTIMO SUCCESSO DELLA FIORENTINA IN SERIE A
|24 febbraio 1991
|SERIE A
|Firenze, stadio Comunale
|FIORENTINA-PISA 4-0
|Marcatori:8 Buso, 25 Orlando, 63 Fuser, 65 Borgonovo
|ULTIMO PAREGGIO IN SERIE A
|27 novembre 1988
|SERIE A
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 0-0
|Marcatori:
|ULTIMO (ED UNICO) SUCCESSO DEL PISA IN SERIE A
|29 novembre 1987
|SERIE A
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 2-1
|Marcatori:19 Paciocco (P), 42 Baggio (F), 64 Lucarelli (P)
|ULTIMA GARA DISPUTATA A PISA
|6 marzo 1994
|SERIE B
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 0-0
|Marcatori:
|ULTIMO SUCCESSO DELLA FIORENTINA A PISA
|7 ottobre 1990
|SERIE A
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 0-4
|Marcatori:40 Fuser, 69 Kubik rig., 77 Kubik, 85 Di Chiara
|ULTIMO PAREGGIO A PISA
|6 marzo 1994
|SERIE B
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 0-0
|Marcatori:
|ULTIMO SUCCESSO DEL PISA A PISA
|28 agosto 1988
|COPPA ITALIA
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 4-2
|Marcatori:7 Been (P), 30 Piovanelli (P), 37 Severeyns (P), 66 Baggio (F), 77 Severeyns (P), 90 Dunga (F)
|ULTIMO (ED UNICO) SUCCESSO DEL PISA IN SERIE A
|29 novembre 1987
|SERIE A
|Pisa, stadio "Arena Garibaldi"
|PISA-FIORENTINA 2-1
|Marcatori:19 Paciocco (P), 42 Baggio (F), 64 Lucarelli (P)
|LE ULTIME 5 GARE
|07/10/1990 PISA-FIORENTINA 0-4 [Serie A]
|24/02/1991 FIORENTINA-PISA 4-0 [Serie A]
|10/10/1993 FIORENTINA-PISA 4-1 [Serie B]
|06/03/1994 PISA-FIORENTINA 0-0 [Serie B]
|21/08/2002 FLORENTIA VIOLA-PISA 0-1 [Coppa Italia Serie C]
