La Fiorentina cerca contro il Como una vittoria casalinga in Serie A che manca da sei mesi, precisamente dal 13 aprile, quando la squadra di Vanoli superò la Lazio grazie a un gol di Gosens. Nelle successive sei partite di campionato al Franchi sono arrivati appena quattro punti, frutto di quattro pareggi e due sconfitte.

Il rendimento interno è ai minimi storici: le altre due vittorie casalinghe del 2026 sono state ottenute contro Cremonese e Pisa, entrambe poi retrocesse, sempre per 1-0. Anche il bilancio complessivo delle ultime due stagioni evidenzia le difficoltà viola davanti ai propri tifosi: soltanto quattro successi, dieci pareggi e otto sconfitte.

La sfida con il Como offre anche l’occasione di tornare a battere al Franchi una squadra della parte alta della classifica. L’ultima affermazione casalinga di prestigio risale infatti al 30 marzo 2025, quando la Fiorentina allenata da Palladino sconfisse l’Atalanta per 1-0. Lo scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione.