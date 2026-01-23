Viola News
VIOLA NEWS statistiche La gestione “Commisso” fa 250 in A. Bilancio simile a “Pontello” e “Cecchi Gori”

La gestione “Commisso” fa 250 in A. Bilancio simile a “Pontello” e “Cecchi Gori”

Commisso, Ferrari
La gestione "Commisso" diventa la sesta nella storia della Fiorentina a disputare almeno 250 gare in Serie A. La migliore resta quella "Befani"
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Con la gara Fiorentina-Cagliari la gestione "Commisso" diventerà la sesta dirigenza gigliata a tagliare il traguardo delle 250 gare in Serie A. Di seguito la graduatoria storica gigliata in base a chi ha conseguito la media punti più alta (3 punti a vittoria) nelle prime 250 gare in Serie A delle singole gestioni   --->LEGGI IL CALENDARIO CON TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

 

Media  p.tiGVNP
BEFANI1,752501198150
DELLA VALLE1,582501116277
PONTELLO1,44250889567
CECCHI GORI1,41250888874
COMMISSO1,40249946788
RIDOLFI1,34250896992
