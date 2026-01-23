Con la gara Fiorentina-Cagliari la gestione "Commisso" diventerà la sesta dirigenza gigliata a tagliare il traguardo delle 250 gare in Serie A. Di seguito la graduatoria storica gigliata in base a chi ha conseguito la media punti più alta (3 punti a vittoria) nelle prime 250 gare in Serie A delle singole gestioni --->LEGGI IL CALENDARIO CON TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche La gestione “Commisso” fa 250 in A. Bilancio simile a “Pontello” e “Cecchi Gori”
le prime 250 viola in serie a
La gestione “Commisso” fa 250 in A. Bilancio simile a “Pontello” e “Cecchi Gori”
La gestione "Commisso" diventa la sesta nella storia della Fiorentina a disputare almeno 250 gare in Serie A. La migliore resta quella "Befani"
|Media p.ti
|G
|V
|N
|P
|BEFANI
|1,75
|250
|119
|81
|50
|DELLA VALLE
|1,58
|250
|111
|62
|77
|PONTELLO
|1,44
|250
|88
|95
|67
|CECCHI GORI
|1,41
|250
|88
|88
|74
|COMMISSO
|1,40
|249
|94
|67
|88
|RIDOLFI
|1,34
|250
|89
|69
|92
|LEGGI TUTTE LE STATISTICHE VIOLA
© RIPRODUZIONE RISERVATA