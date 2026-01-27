Potrebbe sembrare un brutto scherzo del passato, ma la Fiorentina ha già affrontato a Firenze il Como in Coppa Italia in un turno ad eliminazione diretta, da terzultima in classifica, imbottita di diversi giocatori della "Primavera" e in uno stadio praticamente vuoto. Stiamo parlando di Fiorentina-Como 0-2 giocata il 24 ottobre 2001 e valida come gara di ritorno del 2° turno di Coppa Italia 2001-02, dopo che la squadra di Mancini (detentrice del titolo conquistato appena 4 mesi prima) aveva già perso la gara d'andata a Como col medesimo risultato. I lariani, che militavano in Serie B in quella stagione, stopparono immediatamente l'avventura dei viola in Coppa Italia negandoli l'accesso agli ottavi di finale. La Fiorentina scese in campo, come già specificato, con molti giovani, per evitare che si affaticassero i "titolari", impegnati in una disperata rincorsa salvezza. Quella sera Mancini, in collaborazione col tecnico della Primavera viola Chiarugi, schierò la seguente formazione: 3-4-1-2, Cassano [18 anni]; Bartolucci [17 anni], Ficagna [20 anni], Ceccarelli [18 anni]; Agostini [22 anni], Rossitto [30 anni], Amaral [28 anni], Benin [23 anni]; Gonzalez [21 anni]; Fanasca [18 anni], Vakouftsis [21 anni]. Nel corso della gara entrarono Fedeli [18 anni] per Ficagna, Palombo [20 anni] per Gonzalez e Guzzo [18 anni] per Fanasca. Restarono in panchina il giovane Emiliano Viviano [non ancora sedicenne!], Guerri [19 anni] e Crocetti [18 anni]. Il Como aprì le marcature con l'ex viola Oliveira al termine del primo tempo e raddoppiò con Taldo sul finire di gara. I pochi spettatori presenti quella sera al "Franchi" (circa tremila), molto consapevoli del rischio retrocessione che poi, purtroppo, si concretizzò al termine di quella stagione, non sapevano di aver assistito all'ultima partita dell'A.C. Fiorentina in Coppa Italia in assoluto, la prima e l'ultima disputata a Firenze da detentrice di quello che, ancora adesso, dopo 25 anni, rappresenta anche l'ultimo trofeo assoluto vinto dalla squadra viola. Nove mesi dopo il fallimento determinò la fine della società nata nel 1926. --->LEGGI IL CALENDARIO CON TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA