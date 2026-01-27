Di seguito gli 8 precedenti fra Fiorentina e Como in Coppa Italia. Per quello che concerne gli scontri ad eliminazione diretta la Fiorentina può vantare due precedenti positivi contro uno dei lariani. Da evidenziare il fatto che la squadra viola non riesca a superare il Como in Coppa Italia nello stadio fiorentino dal 31 agosto 1983. Altrettanto interessante notare come la Fiorentina affronti la formazione comasca per la terza volta in Coppa Italia con i lavori in corso nella stadio di Campo di Marte. A differenza delle due precedenti gare, disputate a Pistoia e Lucca, questa volta, però, si giocherà in un Comunale dimezzato --->LEGGI IL CALENDARIO CON TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche In Coppa Italia la Fiorentina non supera il Como a Firenze da più di 40 anni
statistiche
In Coppa Italia la Fiorentina non supera il Como a Firenze da più di 40 anni
Il bilancio dei precedenti fra Fiorentina e Como in Coppa Italia sono positivi per i viola, ma l'ultima volta a Firenze fu negativa per la squadra gigliata
|Data
|Turno
|11/04/59
|1/8
|Fiorentina-Como
|2-0
|09/09/79
|Gir.
|Fiorentina-Como
|1-0
|31/08/83
|Gir.
|Fiorentina-Como
|3-1
|07/09/86
|Gir.
|Como-Fiorentina (a Bologna)
|1-1
|30/08/89
|2° t.
|Fiorentina-Como (a Pistoia)
|1-1 [9-8 cdr]
|03/10/01
|2° t. [and]
|Como-Fiorentina
|2-0
|24/10/01
|2° t. [rit]
|Fiorentina-Como
|0-2
|22/08/04
|Gir.
|Fiorentina-Como (a Lucca)
|3-0
© RIPRODUZIONE RISERVATA