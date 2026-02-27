Viola News
4 reti subite in casa in gare europee: la Fiorentina eguaglia il record negativo

Il 2-4 contro il Jagiellonia rappresenta il peggior passivo casalingo (sul campo) della Fiorentina a livello di competizioni internazionali ufficiali
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito le peggiori sconfitte casalinghe della Fiorentina nelle competizioni europee ufficiali  ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA

14.09.77Coppa UEFAFiorentina-Schalke 040-0  [0-3 g.s.]
03.11.98Coppa UEFAFiorentina-Grasshopper (a Salerno)0-3 g.s.
23.02.17UELFiorentina-Borussia M.2-4
26.02.26UECLFiorentina-Jagiellonia2-4
28.12.52Grass.Fiorentina-Grasshopper1-3
16.05.70A-IFiorentina-Wolverhampton1-3
10.07.60MitropaFiorentina-Ujpest0-2
07.10.64CdFFiorentina-Barcelona0-2
24.04.97Coppa CoppeFiorentina-Barcelona0-2
14.05.15UELFiorentina-Sevilla0-2

 

 

