Di seguito le peggiori sconfitte casalinghe della Fiorentina nelle competizioni europee ufficiali
4 reti subite in casa in gare europee: la Fiorentina eguaglia il record negativo
Il 2-4 contro il Jagiellonia rappresenta il peggior passivo casalingo (sul campo) della Fiorentina a livello di competizioni internazionali ufficiali
|14.09.77
|Coppa UEFA
|Fiorentina-Schalke 04
|0-0 [0-3 g.s.]
|03.11.98
|Coppa UEFA
|Fiorentina-Grasshopper (a Salerno)
|0-3 g.s.
|23.02.17
|UEL
|Fiorentina-Borussia M.
|2-4
|26.02.26
|UECL
|Fiorentina-Jagiellonia
|2-4
|28.12.52
|Grass.
|Fiorentina-Grasshopper
|1-3
|16.05.70
|A-I
|Fiorentina-Wolverhampton
|1-3
|10.07.60
|Mitropa
|Fiorentina-Ujpest
|0-2
|07.10.64
|CdF
|Fiorentina-Barcelona
|0-2
|24.04.97
|Coppa Coppe
|Fiorentina-Barcelona
|0-2
|14.05.15
|UEL
|Fiorentina-Sevilla
|0-2
