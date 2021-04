Vlahovic fa gola a tante big, per blindarlo serve un progetto tecnico ambizioso

Vlahovic con il passare delle giornate sta smentendo tutti quelli che ritenevano non fosse pronto per portare sulle sue spalle l’intero peso del reparto offensivo viola. Non solo. Facendo ricredere chi pensava a una eterna promessa mai veramente sbocciata e che adesso urla a gran voce una parola che rischia di diventare il nuovo tormentone primaverile-estivo di Firenze: rinnovo. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. Situazione contrattuale che ha messo in guardia non solo i dirigenti viola, ma anche una serie di pretendenti che non hanno mai nascosto la stima per il classe 2000. Certo, la società gigliata in questo periodo storico non ha la necessità di vivere su plusvalenze o operazioni simili. Ma il pericolo maggiore per la fine del matrimonio è rappresentato proprio dai club importanti che potrebbero bussare alla porta dei viola, soprattutto se Vlahovic dovesse continuare così. Al momento niente di concreto, solo discorsi aperti da intermediari, con la Fiorentina che resta comunque interlocutore privilegiato, non fosse altro per i buoni rapporti che ci sono tra il centravanti viola e la dirigenza, con il testa il presidente Commisso. Per convincere però il serbo a sposare a pieno il progetto Fiorentina serviranno, come scritto anche dalla nostra redazione, oltre agli aspetti economici (sostanzioso aumento di ingaggio), soprattutto argomenti tecnici. Dusan sogna infatti una viola competitiva in Italia e e dunque pronta per palcoscenici europei.

