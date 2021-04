Fiorentina, spunta Goretti per il ruolo di direttore sportivo

Secondo quanto riportato da Tmw c’è un nome nuovo tra i candidati al ruolo di ds per la Fiorentina. Si tratta di Roberto Goretti, reduce dalla retrocessione con il Perugia dopo anni di risultati positivi. Le quotazioni di Goretti sono in ascesa ed a quel punto potrebbe rimanere a Firenze Daniele Pradè, con un passaggio di ruolo come direttore dell’area tecnica. Ad ora però non c’è niente di definito e si profila un interessante casting per le prossime settimane.

