Bocci: “Vlahovic, il rinnovo è molto complicato. La cessione è un’opzione”

Il giornalista de il Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Un errore non aver riscattato Muriel quando era possibile. Oggi averlo con Vlahovic sarebbe un sogno, un reparto da Europa. Invece non hai Muriel e forse non avrai nemmeno Vlahovic, in futuro, se non rinnoverà il contratto. Se non firma, questa estate la soluzione migliore è venderlo. Altrimenti andrà via a zero e non possiamo permettere che accada. Se Haaland vale 150 milioni di euro, il serbo di riflesso ne vale almeno 50. Con quella cifra lo trovi un buon centravanti. Dipenderà tutto da Commisso e dal tipo di squadra vorrà fare costruire. Quali sono gli ostacoli nella trattativa? Difficile esprimersi, ma se non ci fossero complicazioni il contratto lo avrebbero già rinnovato. Evidentemente il problema c’è ed è grosso. Al momento resta un rinnovo difficile da concretizzare ed anche la presenza di Commisso in città può fare poco in merito.