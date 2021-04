Ariatti: “Alla Fiorentina serve una bella rinfrescata: largo ai giovani”

Luca Ariatti, doppio ex della sfida di domenica tra Fiorentina e Atalanta, ha parlato a Lady Radio:

La Fiorentina sta cercando di salvare il salvabile, è giusto finire questa stagione in maniera dignitosa e poi programmare subito la prossima. Bisogna capire se si potrà contare ancora su Vlahovic e portare delle novità. Io penso che in estate inizierà un nuovo corso, da ex viola mi piacerebbe rivedere la Fiorentina in alto. Da dove comincerei? Da Vlahovic, gli attaccanti fanno la differenza. Su di lui c’è stata una grande intuizione, c’è da riconoscere che tante società importanti hanno problemi in attacco e il ragazzo, come Belotti, fa gola, ma sarei felicissimo di vederlo ancora in maglia viola. A centrocampo va aggiustato qualcosa: mi aspettavo di più da Amrabat, dominante a Verona; mi piace molto Quarta in difesa, credo che potrà fare bene a Firenze per diversi anni. Ma in generale a Firenze c’è necessità di una bella rinfrescata, di investire sui giovani. Bonaventura, Callejon, Ribery sono stati grandi, ma hanno già fatto vedere il meglio. Ieri il Borussia Dortmund in Champions ha schierato i 2002 e i 2003… Oggi i due giocatori più in luce della Fiorentina sono Milenkovic e Vlahovic, presi molto giovani e protagonisti di un percorso con la maglia viola: questi sono i prospetti da individuare e da far crescere, per diventare un punto di riferimento sul mercato europeo.