Pardo: “Gattuso giusto per la Fiorentina, ma dipende dal progetto. Vlahovic…”

Il noto commentatore di Dazn Pierluigi Pardo è intervenuto a Zona Mista su RTV38 dove ha parlato di Fiorentina:

Gattuso a Firenze? Lo vedrei bene, dipenderà molto dalla dimensione economica del progetto, inutile girarci attorno. Convinci gli allenatori anche grazie al budget e alla forza economica e progettuale che hai. Alla Fiorentina ci vuole uno di forza, carismatico, non molle neanche sulla comunicazione. Firenze è come Napoli o Roma, si parla 365 giorni l’anno della squadra. Questo significa tanto amore ma pure tanta pressione, Gattuso per me è strutturato, chiaro, se poi Spalletti o Sarri avessero voglia. Ma per questi ci vuole il budget. Dalla scelta dell’allenatore capiremo molto del futuro della Fiorentina nei prossimi anni. ha portato entusiasmo, fondi ed internazionalità. A me sembra un presidente che ci ha messo anima e soldi, ora va supportato anche se lo scorso anno è stato sottovalutato l’aspetto della guida tecnica. In estate è mancata una prima punta, e poi c’è stata la decisione su Chiesa che è stato venduto a buon mercato. A Vlahovic un altro anno a Firenze farebbe sicuramente bene, quando le cose girano così ci penserei mille volte prima di andare via. Però deve crescere il progetto, i risultati sono al di sotto delle normali ambizioni viola