Delio Rossi: “Vlahovic migliorato, ma ora ha bisogno di tempo”

Torna a parlare l’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi, che ha parlato ai microfoni di Tmw citando anche l’andamento di Dusan Vlahovic:

Ora sente la fiducia, e questo è merito di Prandelli che ha continuato a metterlo dentro anche quando faticava un po’ all’inizio. Ora si sente protagonista e partecipe, vedo pure molti margini di miglioramento. Lo step 0-90 se hai qualità riesci a farlo, ma magari per quello da 90 a 100 serve più tempo. Molte volte si tende a dare le colpe in toto ad una singola persona o ad una componente. Quando le cose vanno bene, è così per tutti, ma pure quando vanno male deve entrarci chi ha l’1% di responsabilità. Se hai un giocattolo rotto o una casa brutta, non è che cambiando la vernice esterna migliori tutto