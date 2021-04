Guetta duro: “Foto Malcuit? Società si faccia sentire”

Intervenuto durante il Pentasport, il direttore David Guetta ha espresso tutto il suo malessere per la foto pubblicata nel pomeriggio da Kevin Malcuit sui social, dove il terzino viola in videochiamata saluta gli ex compagni Mertens e Bakayoko: “Cosa c’è da raccontare, una chiamata con i tuoi ex compagni su Instagram? La Fiorentina deve intervenire, perché i calciatori stanno facendo quello che vogliono. Malcuit non può il giorno dopo la sconfitta con l’Atalanta pubblicare foto con i cuoricini, è un atteggiamento intollerabile unito ad un apporto quasi nullo, ai livelli di Kokorin. C’è un aggrovigliarsi di situazioni, la Fiorentina merita di più e non credo che Commisso a Mediacom accetti comportamenti del genere. Da anni a Firenze non si fa calcio a la gente non ne può più. Quando si esce dal campo sconfitti dobbiamo essere contenti perché abbiamo perso solo di un gol, dopo un punto in tre partite è inaccettabile, la Fiorentina è una cosa seria. Non si può pensare di tenere ancora Pradè, lo stimo come persona e come professionista, ma ha fallito le ultime due stagioni”.

L’opinione: “Spesi male tanti soldi, quattro le sessioni di mercato fallite. Pradè…”