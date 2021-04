L’opinione: “Spesi male tanti soldi, quattro sessioni fallite. Pradè…”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando anche della possibile conferma di Pradè:

Se si parla soltanto di merito credo che Pradè non meriti la conferma. Quattro sessioni di mercato hanno portato alla situazione di oggi, sono stati spesi tanti soldi ma male. Se fossero miei i soldi cambierei tutto, poi va raccontata una grande sintonia con Commisso e tutto può succedere. Mi auguro che Commisso abbia fatto attenzione nel primo tempo, di grande sofferenza, prendendo spunti per il futuro. Percassi non compra giocatori da 50 milioni, eppure con risorse economiche limitate ottiene grandi risultati. Credo sia necessaria adesso una grande rivoluzione a Firenze, ripartire da zero.