Pradè resta, ma con accanto un direttore tecnico: Lippi in orbita viola?

Le grandi manovre in casa viola sono iniziate. E si fa un nome nuovo per la dirigenza gigliata. Dove sembra sempre più probabile la permanenza di Daniele Pradè nel ruolo di direttore sportivo. Il dirigente romano, però, al contrario di quanto accaduto nelle ultime due stagioni, dovrebbe essere affiancato da un’altra figura tecnica, un po’ come successo con Eduardo Macia durante la sua prima esperienza in riva all’Arno. A tal proposito tuttomercatoweb.com lancia in orbita viola come d.t. il nome di Marcello Lippi, sulla cui competenza calcistica non si discute. Sulla compatibilità col tifo fiorentino invece…