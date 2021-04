Vlahovic, oltre al Milan si muove una big spagnola. La richiesta viola

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic. Questo quanto viene scritto sul portale dedicato Calciomercato.com. L’attaccante serbo è sicuramente la nota più lieta della stagione della Fiorentina e le sue prestazioni sono in continua evoluzione. Dopo la tripletta di Benevento, il nome dell’ex Partizan ha subito un repentino aumento di interesse. E le partite seguenti non hanno fatto altro che confermare come il bomber gigliato stia crescendo. Nel portale si legge come infatti la Fiorentina stia cercando di blindare il proprio gioiello, cercando di allungare l’attuale contratto con scadenza 2023. Le parti però, al momento, non sembrano essere molto vicine e questo fa sì che in molti osservino da vicino la situazione di Dusan. I viola comunque, si legge, non sono ancora entrati nell’ordine delle idee di cedere il suo attaccante, ma questa posizione potrebbe cambiare se dovesse arrivare un’offerta davvero indecente. La base di partenza è di 40 milioni ma la valutazione è destinata a lievitare da qui al termine della stagione. Se sul serbo sono noti gli interessi di Milan e Roma, dobbiamo aggiungere quello di una vera e propria big del calcio europeo. Trattasi dell’Atletico Madrid, con il “Cholo” Simeone che ha espresso il desiderio di allenare Vlahovic nella prossima stagione. Il club spagnolo si è attivato con gli agenti con la chiara intenzione di superare la concorrenza italiana.

The Sun: Mina dell’Everton vuola la Serie A, Inter e Fiorentina alla finestra