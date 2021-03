Il Milan fa sul serio per Vlahovic: è considerato “l’acquisto ideale”

Continuano le voci di mercato su Dusan Vlahovic, anche alla luci delle recenti prestazioni (il video del gol in nazionale). Su di lui si racconta ormai da giorni come ci siano soprattutto gli occhi del Milan e la Gazzetta dello Sport di oggi scrive che il serbo è considerato l’attaccante ideale da affiancare a Ibra per pianificare il futuro dell’attacco. A 21 anni e con oltre 70 presenze in Italia, il centravanti della Fiorentina corrisponde all’identikit della punta sulla quale scommettere per i prossimi anni. A Casa Milan il serbo mette tutti d’accordo, ma non è l’unico nome finito nei radar dei dirigenti rossoneri che sono attenti anche al mercato estero.