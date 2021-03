Milan, in arrivo cento milioni per il mercato. Vlahovic primo obiettivo

Il Milan, come si legge su La Gazzetta dello Sport, arriverà a mettere sul piatto per la prossima stagione un tesoretto di ben cento milioni. Grazie ai risparmi delle ultime sessioni, una probabile qualificazione in Champions League e una possibile ricarica da parte del fondo Elliot, i rossoneri si candidano ad essere seri protagonisti del prossimo calciomercato estivo. Il Milan sta costruendo una squadra giovane con pochi senatori che governano al meglio l’intero gruppo. Tra questi faranno sicuramente parte del progetto i due centravanti Ibrahimovic e Mandzukic. Conferme che però non chiudono il discorso attaccanti. Nel mirino, come si legge nel giornale, c’è sempre Dusan Vlahovic della Fiorentina, uno dei profili seguiti da lungo tempo dal diavolo. Insomma il serbo, oltre alla delicata questione rinnovi di Chalanoglu e Donnarumma, e il dispendioso riscatto di Tomori, è sicuramente tra i primi obiettivi individuati dal Milan per costruire un futuro roseo. L’ultima parola su Vlahovic sarà comunque della Fiorentina

