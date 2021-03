Vlahovic fra rinnovo e partenza. L’ultima parola alla Fiorentina

Dalla colonne di Tuttomercatoweb viene fatto il punto sulla situazione Vlahovic. L’attaccante serbo ha rilasciato un’intervista la settimana scorsa in cui dichiara di essere molto felice a Firenze. Tuttavia, Vlahovic non ha intenzione di firmare il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2023. Il numero 9 percepisce ad oggi uno stipendio di circa 400mila Euro, pochi per un ragazzo che è già andato a segno 12 volte.

La Fiorentina rimandò al mittente un’offerta di 25 milioni da parte del Lipsia lo scorso anno. Vlahovic, dal canto suo, sta man mano aumentando le proprie richieste. L’attaccante vorrebbe oggi uno stipendio da 2,5 milioni annui. L’agente del serbo chiede inoltre una commissione per il suo lavoro di mediazione. Rocco Commisso non gradisce questa situazione.

Il Lipsia nel frattempo non molla la presa. La Fiorentina oggi chiede 40 milioni. La Roma ha tentato di sondare la volontà del calciatore attraverso il suo entourage. Anche il Milan è sulle tracce del serbo già dallo scorso anno. Da registrare, invece, il non interesse del Real Madrid in controtendenza con alcune voci circolate negli ultimi giorni. Tutto è quindi in mano alla Fiorentina. Deciderà di fare cassa o accontenterà le richieste economiche del suo bomber?