Anche grazie alla volontà e perseveranza di Cesare Prandelli, Dusan Vlahovic sta diventando un attaccante davvero importante. L’ormai ex tecnico viola gli ha dato grande fiducia e lui, questa fiducia, l’ha ripagata, con gol pesanti e decisivi. Andato via Prandelli, adesso ne resta comunque l’eredità ed il centravanti serbo resta uno dei capisaldi su cui puntare in casa Fiorentina per ottenere la salvezza quanto prima. Dietro l’angolo, però c’è il futuro del numero 9 gigliato: secondo Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport, per il momento non si parla di rinnovo ed ecco che il Milan vuol approfittare della situazione per avvicinarsi ad un elemento capace al tempo stesso di ringiovanire e rinforzare l’attacco rossonero.