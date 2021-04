Il difensore centrale dell’Everton, Yerry Mina vuole la Serie A. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione digitale del noto portale inglese The Sun. Il colombiano potrebbe lasciare il club di Liverpool quest’estate e Inter e Fiorentina sono alla finestra. Mina, si trasferì in Inghilterra dal Barcellona nel 2018 per una cifra intorno ai 30 milioni di sterline. Ma, nonostante le ottime premesse e un mondiale col la Colombia da protagonista (3 reti in 3 partite), all’Everton non ha brillato quanto sperato. Sul centrale, rientrato da poco dall’infortunio, si era mosso nella scorsa sessione estiva anche il Valencia. Ancelotti (tecnico del club), sempre secondo il quotidiano inglese, avrebbe individuato in Kalidou Koulibaly il suo sostituto. Ricordiamo che da Napoli, in caso di partenza del senegalese si fa il nome di Nikola Milenkovic. Che ne possa partire un effetto domino?

L’opinione sulla classifica: “Un capitale che va conservato con cura”