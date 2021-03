Da Napoli: MIlenkovic obiettivo concreto per il dopo Koualibaly

La parola d’ordine del nuovo Napoli è rinnovamento. E per far questo l’obiettivo partenopeo al momento è quello di fare cassa e i maggiori indiziati per concretizzare il piano riguardano anche il reparto arretrato. Il primo nome è infatti quello di Kalidou Koulibaly. Se dovesse arrivare la proposta giusta, potrebbe partire lasciando un vuoto da colmare con almeno un paio di innesti di qualità considerando che andrà via pure Maksimovic. Ragion per cui, nell’edizione odierna di Repubblica Napoli, si fa il nome di un centrale viola. Nikola Milenkovic è, infatti, un difensore che piace tanto al club azzurro (ecco quanto offrono). Il 23enne serbo, si legge, è intenzionato a chiudere l’esperienza con la Fiorentina e studia il salto di qualità. È punto di forza della sua nazionale e il Napoli lo segue da un anno. Sempre in difesa il Napoli guarda da vicino anche il difensore argentino del Feyenoord, Marcos Senesi. Difficile, però, fare troppe previsioni sui nuovi innesti. Bisognerà capire chi sarà il nuovo allenatore e soprattutto la dimensione del Napoli, al momento in bilico tra la partecipazione in Champions League e quella in Europa League.

