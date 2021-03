Il Napoli vuole Milenkovic per il dopo Koulibaly: ecco quanto offriranno

Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina al termine della stagione. Il contratto in scadenza nel 2022 e il rifiuto alle proposte di rinnovo, spalancano la strada della cessione per il difensore serbo. Che ha molti estimatori all’estero (soprattutto in Premier League), ma che fa gola anche al Napoli. La Gazzetta dello Sport di oggi scrive infatti che il club azzurro ha messo in preventivo di cedere Koulibaly, valutato 50 milioni. Una parte di quei soldi sarebbero poi offerti alla Fiorentina per acquistare Milenkovic, sperando che una ventina di milioni possano bastare.