Dall’Inghilterra: sarà sfida United-Liverpool per Milenkovic

Dopo il Sun, anche il Mirror parla del probabile futuro di Nikola Milenkovic in Premier League. Ormai per la stampa inglese è quasi certo: il difensore serbo nella prossima stagione giocherà nel loro Paese. Questa mattina l’edizione online del Mirror dà un aggiornamento: se è vero che il Manchester United si prepara a mettere sul piatto 30 milioni di sterline (quasi 35 in Euro), lo è altrettanto riportare il fatto che anche il Liverpool di Jurgen Klopp si sta muovendo per il centrale gigliato, sondando il terreno con il suo agente, Fali Ramadani.