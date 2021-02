Lo United avvia i contatti per Milenkovic, ecco la richiesta della Fiorentina

Il Manchester United ha avviato i contatti con l’entourage di Nikola Milenkovic per poi impostare una trattativa con la Fiorentina. Lo riporta in queste ore il Sun, ricordando che il difensore serbo è destinato con tutta probabilità a lasciare Firenze complice la scadenza di contratto, e che i Red Devils lo tengono d’occhio ormai da tempo. Secondo quanto riferito nell’articolo, la Fiorentina chiede 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) per Milenkovic, che interessa però anche ad altri club.

