Anche una big della Bundes su Milenkovic: il serbo piace a mezza Europa

Quasi sicuramente dal prossimo giugno, se non prima, inizieranno ad arrivare in viale Fanti molte (ed importanti) offerte per Nikola Milenkovic. Non è un mistero, infatti, che il difensore serbo piaccia a tanti, anche ad alcuni tra i più prestigiosi club d’Europa. In molti pensano che il suo futuro possa essere l’Inghilterra, ma secondo Sky Sport Deutschland sulle tracce del centrale gigliato ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Ricordiamo che il contratto di Milenkovic con la Fiorentina scade nel 2022.