“Milenkovic andrà in Premier. Il West Ham aveva offerto 25 milioni”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato e in particolare di quello inglese, nel suo podcast Here We Go, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic, il cui rinnovo con la Fiorentina è assai improbabile:

Il futuro del difensore serbo sarà probabilmente in Premier League. Il West Ham aveva offerto 25 milioni ma la Fiorentina ha rifiutato. Commisso chiedeva 40 milioni. Il Manchester United è interessato a lui da sempre.

