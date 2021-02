Martinez Quarta, altra prestazione super. E il River Plate incassa il bonus

Altre prestazioni per i fiocchi per Lucas Martinez Quarta, nota positiva in casa Fiorentina ormai da un po’ di gare a questa parte. L’investimento fatto dalla società viola la scorsa estate sta dando i suoi frutti, tanto che è già scattato il bonus (facilmente raggiungibile) inserito nell’accordo tra Fiorentina e River Plate: con la decima presenza stagione collezionata oggi da Quarta – scrive Diario Olé – si è accesa la clausola che obbliga il club viola a versare 3 milioni di euro nelle casse degli argentini. Poco male. Anzi, ben vengano i bonus se le prestazioni sul campo del difensore continueranno ad essere in linea con quelle dell’ultimo periodo.