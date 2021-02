Milenkovic, addio quasi scontato: potrebbe andare in una big inglese

Nell’articolo incentrato su Martinez Quarta, Repubblica Firenze scrive anche di Nikola Milenkovic, squalificato contro l’Inter.

In casa viola c’è ormai la consapevolezza che sarà complicatissimo rinnovare il contratto di Milenkovic in scadenza nel giugno 2022. Ad oggi i margini per trovare un’intesa sono davvero ridotti e in estate l’addio del difensore serbo è quasi scontato, salvo clamorosi colpi di scena. L’ipotesi più probabile è quella estera, con il Manchester United in pole position.