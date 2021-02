Martinez Quarta ha stregato Prandelli: Fiorentina soddisfatta dell’investimento

Repubblica Firenze si concentra su Martinez Quarta con un articolo dal titolo “Quarta, il jolly della difesa che ha stregato Prandelli“. Domani contro l’Inter, complice la squalifica di Milenkovic, l’argentino giocherà titolare. Riportiamo una parte del pezzo:

Martinez Quarta è il nuovo che avanza. Ormai ci sono pochi dubbi. Il cammino è segnato e la Fiorentina può essere soddisfatta di aver fatto la scelta giusta quando nel mercato estivo lo ha acquistato dal River Plate. Lucas ha tutto per diventare presto un punto di riferimento per la difesa viola. Ed è pronto a dimostrarlo già domani sera contro l’Inter. Le grandi sfide lo esaltano e all’orizzonte c’è in vista un posto da titolare, considerata anche la squalifica di due giornate di Milenkovic (per il quale la Fiorentina ha deciso di fare ricorso). Una partita in cui il carattere e l’agonismo saranno fondamentali soprattutto per affrontare l’attacco nerazzurro che ha giocatori come Lukaku, Lautaro e Sanchez. Lucas nelle ultime settimane è cresciuto molto. Il suo inserimento in squadra èstato progressivo, adesso ha capito anche i meccanismi della serie A. D’altra parte era normale che ci volesse un po’ di tempo, in Sudamerica si gioca un altro tipo di calcio. Il campionato italiano non sarà il migliore al mondo ma resta sicuramente quello più difficile dal punto di vista tattico. Quarta deve ancora migliorare sotto questo profilo e solo giocando sempre di più sarà al top. In questi mesi ha lavorato tanto in allenamento prima con Iachini e poi con Prandelli e i passi in avanti sono sotto gli occhi di tutti.