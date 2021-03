Amoruso: “Pezzella e Milenkovic non hanno più niente da dare alla Fiorentina”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Rtv38: “Anche oggi tre gol regalati, gli errori sono sempre dei centrali difensivi. Pezzella e Milenkovic non hanno più niente da dare alla Fiorentina, le loro motivazioni sono finite, non è una coincidenza se continuano a fare errori su errori da mesi. Mi dispiace veramente tanto, però, perché oggi per la prima volta si è vista la mano di Prandelli, si è vista una squadra con un’anima e con un’idea di gioco. Ma ogni volta si concedono almeno 3/4 palle gol, non va sempre bene come con Benevento o Spezia. Tanto di cappello a Eysseric, Prandelli ci ha visto lungo, ora è un signor giocatore”.

