L’opinione sulla classifica: “Un capitale che va conservato con cura”

Sul Corriere Fiorentino troviamo il focus di Sandro Picchi dove si sottolinea come il pareggio di Marassi sia stato prezioso anche per i risultati delle altre squadre pericolanti. “I punti di vantaggio sulla terzultima sono diventati otto, un capitale da coltivare con riguardo – si legge – ma contro il quale sbattono le onde burrascose di un calendario malvagio che propone i confronti con le altolocate dall’aria superiore”. Il ritorno di Iachini, secondo il giornalista, ha stupito per la capacità di costruire gioco offensivo mentre l’espulsione di Ribery ha “cambiato l’atteggiamento della Fiorentina. L’inferiorità numerica è stata gestita bene e il Genoa, sebbene abbia tenuto in mano il gioco per lungo tempo, non ha messo sul piatto quasi nulla, se non il possesso palla”. Insomma, Iachini ha cominciato bene ma il calendario può giocare brutti scherzi, a partire dall’Atalanta.

La gara del tarantolato Iachini: sbraccia e pressa tutti, anche l’arbitro