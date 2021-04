La gara del tarantolato Iachini: sbraccia e pressa anche l’arbitro

Al suo ritorno sulla panchina viola, Beppe Iachini merita un focus tutto personalizzato. Repubblica in edicola stamani ripercorre la gara del tecnico viola, che lascia in panchina sia Biraghi che Amrabat e parla tantissimo a bordo campo richiamando i suoi e si rivolgendosi a Ribery con un italianissimo “Franco”. Come scrive il quotidiano, durante la gara si agita su e giù per l’area tecnica di competenza e mentre la sua squadra incassa lo svantaggio lui scuote la testa. Ma non molla neanche un attimo dal suo pressing nei confronti dei suoi giocatori e anche dell’arbitro. Un vero e proprio martello, per tenere alta la tensione, anche quando la squadra rimane in 10. A fine gara però il pareggio ridà serenità, e il punto diventa fondamentale in vista dell’Atalanta e di una salvezza che dopo ieri è più vicina.

Iachini, la rassicurante seconda vita del gioca-gioca