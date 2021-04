Iachini, la rassicurante seconda vita del gioca-gioca

Il “solito” chewing-gum triturato a gran velocità, il famoso “gioca-gioca” ritmato con maggiore parsimonia, sempre pattugliando la trincea davanti alla panchina. Beppe Iachini ha dato sicurezza alla Fiorentina, una squadra coperta e attenta, consapevole di essere fra le ultime e per questo obbligata a volersi bene in campo. E poi, scrive La Nazione, si vedrà, visto che a fine stagione questo gruppo sarà pesantemente rivoluzionato. Intanto però il punticino – secondo il quotidiano – diventa un “punticione” grazie anche a Juric che ha fatto un grosso regalo alla Fiorentina. Anche se il tecnico andrà via, per lui ci sarà sempre il massimo rispetto per l’incarico accettato e per l’entusiasmo con cui si è rimesso a disposizione. E la situazione attuale è quella che più gli si addice: la sua storia personale infatti dimostra che è l’allenatore giusto per gestire lo stress della bassa classifica, mentre è certamente meno attrezzato per decollare insieme all’entusiasmo del gruppo verso ambizioni maggiori.

Quaranta minuti in 10, per la Fiorentina un passettino in avanti