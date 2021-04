Quaranta minuti in 10, per la Fiorentina un passettino avanti

La Fiorentina può essere soddisfatta per il punto conquistato a Marassi, soprattutto dopo aver giocato quasi un tempo in dieci. Iachini riparte col piede giusto e – scrive il Corriere Fiorentino – la prima delle ultime dieci battaglie permette alla sua squadra di raggiungere quota 30 e allungare sul Cagliari terzultimo. Il tecnico cambia pochissimo rispetto alla passata gestione, lascia fuori Biraghi e Amrabat scegliendo ancora Vlahovic. Che ripaga all’istante la fiducia con una rete da centravanti navigato: la consapevolezza del serbo nella sua forza fisica e nei suoi mezzi tecnici sta letteralmente prendendo campo giornata dopo giornata. Per il resto Iachini ha scelto la prudenza, dal 1′ e soprattutto dopo l’espulsione di Ribery. Alla fine può anche sorridere, anche se contro l’Atalanta dovrà fare a meno di diversi titolari.

Ci pensa Dusan, follia Ribery. Per la Fiorentina pareggio benedetto