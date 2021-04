Ci pensa Dusan, follia Ribery. Per la Fiorentina pareggio benedetto

Iachini ricomincia con un passettino che, complici anche i risultati delle altre, rende meno pesante la direzione verso la salvezza. Come scrive La Nazione però, oltre alla classifica che sorride un po’ di più, almeno a sprazzi la Fiorentina è apparsa meno impaurita e impacciata del solito. Iachini sceglie una formazione quasi uguale a quella di Prandelli a Benevento – unico cambio Castrovilli-Eysseric – e rimedia al vantaggio genoano (errori di Pezzella e Quarta) grazie al 13° gol in campionato di Vlahovic. Poi il tecnico inverte le fasce per bloccare le progressioni di Zappacosta e si vede scombussolare i piani quando Ribery decide di tirarsi fuori dal match per un’entrata a martello proprio sull’ex Chelsea. La Fiorentina prova a non rinunciare alla fase offensiva, ma nel finale si chiude e il Genoa protesta per il contatto Zappacosta-Eysseric.

