La Roma vorrebbe Vlahovic per il dopo-Dzeko. Ma per meno di 30 milioni…

Oltre Castrovilli, si legge sull’edizione di Stadio in edicola oggi, anche Vlahovic è una strada da seguire sull’asse Firenze-Roma: il serbo, classe 2000, è già stato individuato come uno dei profili più adatti per il dopo-Dzeko. Sia Monchi sia Petrachi l’avevano messo nel mirino: Pinto può quindi concretizzare un corteggiamento che va avanti da diverso tempo. Per meno di 30 milioni oggi la Fiorentina non si siede nemmeno al tavolo delle trattative e il suo valore, di questo passo, può solo crescere.

