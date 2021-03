Vlahovic, l’attacco viola è ancora sulle sue spalle. E lui cerca il primo gol alla Roma

La Fiorentina si aggrappa ancora a Dusan Vlahovic, l’attaccante che cerca la decima rete in stagione e che vuol dimostrare una volta in più di essere l’uomo in grado di reggere il peso non solo della fase offensiva viola, ma perfino di quella di top club che lo hanno già cercato in passato (ed è ragionevole pensare che continueranno a farlo). Anche alla Roma piace e la società giallorossa aveva già pensato a lui la scorsa estate come vice Dzeko. Riuscirà Dusan a far male stasera alla sua corteggiatrice poco segreta? Sarebbe la prima volta, osserva Stadio in edicola oggi: perché nella sua giovane carriera, ha già fatto centro contro grandi formazioni come Inter, Napoli, Juventus e Lazio ma non alla Roma. Mai.

