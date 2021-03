Commisso non ci sta e con la Roma vuole punti. Ieri la strigliata alla squadra

Commisso non ci sta più. Dopo le critiche ai giocatori mosse dal ds Pradè al termine della gara con l’Udinese, ieri, il presidente si è fatto sentire con lo spogliatoio. Per farlo, come in altre occasioni, ha chiamato direttamente dagli Stati Uniti. Il patron ha investito tanto ed ha sempre sostenuto tutti: ma non si incallirà in questa direzione. La difesa del gruppo, se non dovesse esserci una inversione di tendenza, non sarà ad oltranza. Adesso sono tutti davanti alle proprie responsabilità, spalle al muro. La sfida contro la Roma è occasione di riscatto, si legge sull’edizione di oggi di Stadio. Commisso vuole punti. Lo ha ripetuto una volta di più ai giocatori, dopo aver già affrontato questo tema con il suo allenatore. Il Presidente è arrabbiato, ma non ha ancora perso l’entusiasmo.

