Vendere bene per comprare benissimo: Fiorentina, servono cessioni intelligenti

La Fiorentina ha una serie di giocatori da sistemare per poi concentrarsi sul mercato in entrata. Servono cessioni intelligenti, un po' come lo scorso anno

Redazione VN 19 giugno 2024 (modifica il 19 giugno 2024 | 08:46)

Cinque personaggi in cerca di acquirenti. Giocatori che a Firenze non hanno mai convinto al 100% o che, per esigenze di mercato e di equilibri da rispettare, nei prossimi mesi potrebbero fare le valigie e volare altrove. Del resto se per la Fiorentina «Nico Gonzalez è incedibile al 99%» e visto che non è detto che per l’argentino arrivino quelle proposte (40 milioni è la cifra per sedersi a trattare) capaci di cambiare le carte in tavola, è ovvio che si debba pensare di far cassa con qualcun altro.

Riadattando la filosofia di Italiano («Difendere bene, attaccare benissimo») si potrebbe dire che l’obiettivo è vendere bene, per comprare benissimo. Mica semplice, sia chiaro. L’anno scorso per esempio il piano è riuscito soltanto per la prima metà. Alle cessioni capolavoro di Cabral e Igor infatti (uno spedito al Benfica per 25 milioni, l’altro al Brighton per 17 più 3 di bonus) non sono seguite operazioni in entrata altrettanto brillanti. La lista è: Jonathan Ikoné, M’Bala Nzola, Antonin Barak, Cristian Kouame e, ovviamente, Sofyan Amrabat.