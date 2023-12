Il capocannoniere viola si ferma ai box. Fiorentina cerca di colmare il vuoto

Il timore si è trasformato in certezza quando gli esami hanno evidenziato la gravità dell’infortunio subito giovedì da Nico Gonzalez. Una mazzata per l’attaccante argentino che già in passato ha dovuto fare i conti con problematiche muscolari. Un duro colpo anche per la Fiorentina e il suo allenatore che perdono il giocatore più forte, capocannoniere con 9 reti. Gonzalez ha già cominciato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nelle prossime settimane. Nel frattempo Vincenzo Italiano, in attesa di rinforzi a gennaio (a questo punto indispensabili), dovrà cercare di colmare il vuoto nel migliore dei modi, rendendo sempre competitiva la squadra che, raggiunti gli ottavi di Conference e di Coppa Italia, vuole restare dentro la corsa Champions.