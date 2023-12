Gonzalez determinante per la Fiorentina, ma non in Serie A. Tutti i numeri

Guardando i numeri stagionali l'assenza di Nico Gonzalez può pesare soprattutto per quello che concerne la prolificità offensiva della squadra viola. L'argentino, infatti, non solo è il bomber stagionale della squadra di Italiano con 9 reti sulle 42 realizzate dai gigliati in queste prime 24 gare (leggi la graduatoria completa), ma è anche il giocatore con più partecipazioni (15) alle azioni determinanti per questi 42 gol (leggi la graduatoria completa). C'é un dato che, però, può fare ben sperare in vista dell'assenza prolungata del 10 viola e riguarda il rendimento della squadra nelle gare in cui Nico non è sceso in campo. Nelle 5 partite delle 24 stagionali in cui Gonzalez non è stato impiegato la Fiorentina ha colto 4 vittorie (2 in Serie A e 2 in UECL) ed un pareggio in Coppa Italia, tramutato in vittoria ai calci di rigore finali, segnando 14 gol e subendone solo due (dal Parma in Coppa Italia). Scendendo nello specifico, poi, possiamo evidenziare il fatto che Nico sia entrato a gara in corso sia a Napoli, nel momento in cui la Fiorentina si trovava già in vantaggio per 2-1, che all'Olimpico, quando il risultato di Roma-Fiorentina era già sull'1-1. L'unica volta in cui la Fiorentina ha "patito" concretamente l'assenza del suo numero 10 risale alla gara di Genk quando, sul risultato di 2-1 per i viola, Gonzalez venne sostituito da Kouamè all'inizio della ripresa ed i belgi pareggiarono a 5 minuti dal termine. Di seguito la tabella riassuntiva del rendimento della Fiorentina in questo campionato nelle gare con Gonzalez titolare e senza, in cui si evidenziano tre dati abbastanza eloquenti: senza Nico la squadra di Italiano, in media, conquista più punti, segna più reti e subisce meno gol.