Tour de force viola, 7 gare in 20 giorni: la Fiorentina cerca lo sprint perfetto

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sportpone l'accento sul tour de force che attende la Fiorentina nei prossimi 20 giorni. Dalla Cremonese fino alla Juventus (nel messo anche il Napoli), dal 13 agosto, debutto della Viola in campionato, al 3 settembre, quinta di Serie A che precede la prima sosta contro l’agguerrita corazzata di Allegri, la Viola dovrà giocare ben 7 partite. Una ogni tre giorni, due gare in più delle colleghe big, perché la Fiorentina sarà la prima a scendere in campo in Europa per i play off di Conference League. Roba da Premier League. Magari una partenza più soft sarebbe stata apprezzata da tecnico, società e giocatori, dato che la Fiorentina è cambiata un po' e nei punti nevralgici, ma partire bene sarà fondamentale. Il club ha speso parecchio per fare strada anche in Europa e ermarsi ai play off, dove la viola potrebbe incontrare il temibile Twente o, speriamo, i più morbidi serbi del Cukaricki, sarebbe un disastro.